У природы нет плохой погоды: как носить ветровку прохладным летом

Летняя ветровка — вещь почти философская по своей сути, она позволяет как-то примириться с суровой реальностью. Вроде бы на календаре лето, а хочется достать из шкафа чуть ли не пуховик по нынешней погоде. И при этом самым сильным все равно остается желание выглядеть стильно, а не косплеить закутанного по самые уши туриста на остановке электрички.

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Именно ветровка может стать главным героем гардероба прохладного дня: с ней можно создать образы и дерзкие, и романтичные, и утилитарные. Главное — знать, с чем ее сочетать. Стилист Маша Ведерникова дала советы, которые помогут обыграть капризную погоду.

Выбирайте укороченные или oversize фасоны

Классическая удлиненная ветровка с капюшоном — это хорошо, но модный акцент лучше делать на укороченные модели или уже откровенный оверсайз.

«Короткая ветровка визуально вытягивает ноги и отлично дружит с юбками и платьями. А большая и просторная придает образу небрежный шик и хорошо смотрится в городской стилистике», — утверждает стилист.

Комбинируйте с платьями и сарафанами

Не стоит думать, что ветровка — это только про брюки и кроссовки. Попробуйте накинуть ее поверх струящегося платья-комбинации или льняного сарафана. Контраст нежного и спортивного всегда работает выигрышно, особенно с правильной обувью — например, с сандалиями на платформе или модными «уродливыми» кроксами. А может, температура за бортом располагает к тому, чтобы надеть сапоги?

Играйте с цветом

Летняя ветровка — отличный повод уйти от базового черного.

"В этом сезоне в моде пастельные и кислотные оттенки, мятный, лимонный, небесно-голубой. Яркая ветровка сразу делает образ живым, даже если вы в джинсах и футболке. А еще она спасет от серого настроения и станет стильной альтернативой зонтам', — говорит стилист.

Обращайте внимание на фактуру и детали

Современные ветровки часто делают из необычных материалов — полупрозрачного нейлона, жатого текстиля, блестящего плаща. А еще у них могут быть интересные шнурки, прорези, капюшоны с кулиской или накладные карманы, как у космонавтов. Такие детали делают даже простую модель дизайнерской на вид — используйте это.

Не бойтесь носить с каблуками

Модный прием: ветровка в сочетании с обувью на каблуке. Это может быть спортивный образ с мюлями или городской look с платьем-рубашкой и босоножками. Контраст между легким верхом и элегантной обувью работает безотказно, создавая образ «с характером».