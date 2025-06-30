Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время

Лето — это время ярких красок и легкости в одежде. Хочется выплеснуть всю накопившуюся за зиму энергию, добавить цвета и интересных акцентов. Помогают в этом аксессуары. Яркая сумка, необычные серьги, стильные солнцезащитные очки или даже просто платок, повязанный на шею, могут мгновенно преобразить самый минималистичный образ и сделать его запоминающимся. О трендовых летних аксессуарах нам рассказала персональный стилист Анастасия Жарикова.

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Головные уборы

Аксессуары, которые находятся в портретной зоне — самые заметные и привлекающие к себе внимание. Поэтому с помощью головных уборов можно очень сильно менять настроение образа. По словам нашего эксперта, этим летом особенно актуальны:

Косынка — вязаная ажурная или легкая кружевная. Добавит милой женственности.

Чалма — особенно хороша с длинными летящими платьями и трендовыми штанами алладинами.

Панама клош — шляпка, похожая на абажур, выглядит утонченно и элегантно.

Панама «морячка» с загнутыми вверх полями — добавит образу динамики и задора.

Украшения

Чем крупнее — тем лучше: девиз лета 2025 года.

«Массивные серьги, колье и браслеты помогут разнообразить даже самые простые летние аутфиты. Актуальны украшения из натуральных материалов (камень, дерево, жемчуг, ракушки) в морской и бохо-эстетике. Браслеты в этом году носим и на ноге в качестве анклетов и на руке выше локтя», — советует стилист.

Броши

Летом использовать броши можно не только для декора, но и для фиксации драпировки на платьях, футболках и рубашках.

Анастасия: «Для этого нужно сбоку на уровне талии собрать ткань гармошкой и зафиксировать булавкой броши. Получится красивый акцент на талии, а базовая вещь превратится в необычную».

Очки

Они не только защищают от солнца, но и задают стиль. В зависимости от желаемого впечатления можно выбрать разные варианты:

«Кошачий глаз» — эта базовая форма выглядит женственно и подходит практически всем. Можно выбрать в цветной оправе.

Узкие и вытянутые — трендовая форма добавит немного дерзости и остроты образу.

Авиаторы с цветными стеклами — можно носить даже в пасмурную погоду.

Овальные в металлической или пластиковой оправе — актуальны как лаконичные базовые варианты, так и цветные, крупные в ретро-эстетике.

«А кожаный чехол для очков с ремешком, который можно надеть на шею — это модное и практичное дополнение к самим очкам», — добавляет стилист.

Сумки

Плетеные и соломенные — будут отличным выбором для жаркой погоды. Это могут быть небольшие сумки жесткой формы с кожаной ручкой или большие, которые подойдут и для пляжа. Актуальны варианты с бахромой и в форме перевернутой трапеции.

«Можно выбрать и кожаные сумки, добавив им летнего настроения с помощью веселых брелков или шелкового платка, повязанного на ручку», — отмечает специалист.