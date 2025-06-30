Певица Татьяна Куртукова вышла на сцену в наряде за 200 тысяч рублей

Певица Татьяна Куртукова, исполнительница завирусившегося хита «Матушка-земля», вышла на сцену в дорогостоящем наряде. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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По данным издания, звезда предстала перед публикой в длинном объемном платье, стоимость которого составила 104 тысячи рублей. Помимо этого, она надела кокошник стоимостью 110 тысяч рублей. Общая стоимость изделий составила более 200 тысяч рублей.

Кроме того, Куртукова также использовала ремешок, кольцо и серьги. Образ завершила укладка с собранными в пучок волосами и макияж в нюдовых тонах.

Ранее в июне была раскрыта стоимость роскошного образа рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Исполнитель позировал на снимке в солнцезащитных очках Jacques Marie Mage стоимостью 184 тысячи рублей.