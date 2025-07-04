Как ухаживать за вещами после пляжа, чтобы они не превратились в тряпки

Чтобы вещи не сели, не пропитались запахом моря или не рассыпались от соли, нужно знать простые правила ухода. «‎Рамблер» расскажет о них в этой статье.

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1. Купальники

Даже самый качественный купальник может «умереть» после пяти-шести походов на пляж, если с ним неправильно обращаться. Особенно это касается ярких моделей и всего, где есть эластан (а он есть почти везде).

Как уберечь:

Сразу после купания ополаскивайте купальник в пресной воде, даже если не собираетесь стирать — соль и хлор разъедают волокна.

Стирать вручную в прохладной воде (не выше 30°C) с каплей мягкого шампуня или геля для интимной гигиены.

Не тереть, не выкручивать, не замачивать надолго.

Сушить в тени, на полотенце, вдали от прямых солнечных лучей и не на веревке — иначе растянется.

Ни в коем случае не бросать мокрым в пакет или корзину — появится запах и грибок.

2. Парео, туники, льняные накидки

Пляжные ткани часто легкие, полупрозрачные, легко мнутся и линяют. Многие из них после моря становятся сухими, ломкими или покрываются разводами от крема.

Как уберечь:

Стряхнуть песок (лучше всего — когда ткань сухая).

Проверить на пятна от крема и протереть их гелем для мытья посуды или детским мылом до стирки.

Стирать в прохладной воде, лучше вручную или в деликатном режиме, с жидким гелем, а не порошком.

Добавить в полоскание немного уксуса или кондиционера для белья — это смягчит ткань, нейтрализует остатки соли.

Не сушить на солнце — особенно это важно для белых и цветных вещей: появляются пятна, желтые разводы и выгорание.

Малоизвестные правила поведения на пляже

3. Полотенца

Пляжное полотенце может стать уютной губкой для всего: песка, влаги, крема. И если вы развесили его сушиться на перила — это далеко не «уход».

Как уберечь:

Стряхнуть сухое полотенце очень тщательно, лучше всего — выбить.

Замочить в теплой воде с 1 ст. ложкой соды или столового уксуса — это удаляет запахи.

Стирать при 40°C с дополнительным полосканием. Можно добавить антибактериальный кондиционер.

Сушить на воздухе, но не под прямым солнцем — оно «запекает» пятна и делает полотенце жестким.

4. Соломенные шляпы, сумки и шлепанцы

Натуральные аксессуары из рафии, тростника, джута или пробки плохо переносят влагу и соль. После пары пляжных дней шляпа может потерять форму, а любимая сумка — покрыться разводами.

Как уберечь:

Не класть мокрые вещи внутрь сумки — подстелите ткань.

Шляпы и сумки не мочить, не опрыскивать, не оставлять на мокром песке.

После пляжа стряхнуть песок мягкой щеткой. Пятна убрать меламиновой губкой или салфеткой с каплей уксуса.

Сушить в сухом помещении, внутрь шляпы и сумки положить бумагу, чтобы сохранить форму.

5. Пляжная одежда

Даже если кажется, что одежда не грязная — в ней оседает соль, пыль, пот и остатки крема. А если бросить все в корзину на пару дней — появится стойкий «пляжный» дух, избавиться от которого тяжело.

Как уберечь:

Стряхнуть песок, замочить в холодной воде с каплей уксуса.

Перед стиркой проверить пятна: крем, сок, смола — их лучше предварительно обработать.

Белое стирать отдельно, добавляя немного соды или отбеливателя без хлора.

Не сушить вещи на солнце, особенно если они из хлопка или вискозы — появляются желтые разводы.

6. Обувь после пляжа

Пляжные шлепанцы и сандалии, кажется, должны быть неприхотливы. Но соль и песок делают свое дело — покрытие трескается, появляется налет, цвет тускнеет.

Как уберечь:

Промыть обувь в воде с уксусом (1:10), особенно если есть контакт с морской водой.

Пластик и резину — чистить щеткой с мылом, затем сушить в тени.

Кожаные элементы обрабатывать мягким кремом после очищения.

Хранить в тени, не оставлять в жаркой машине или на балконе — они «варятся».

7. Секреты хранения пляжных комплектов

Если вы ездите на пляж не один раз, а регулярно — важно правильно хранить и транспортировать все пляжные вещи. Советы: Используйте отдельную сетку или мешок для купальников — не нужно класть их к кремам и еде. В машине держите мешочек с содой или углем, чтобы они поглощали запахи. Никогда не упаковывайте влажные вещи надолго — даже на 12 часов поездки. После возвращения с пляжа сразу разберите сумку, вытряхните, проветрите.

Любая ткань или материал на пляже контактирует с агрессивной средой: соль, крем, солнце, вода, песок. Поэтому, чем быстрее и мягче вы отреагируете, тем дольше они останутся яркими, чистыми и носибельными.

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