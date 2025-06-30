Наряд принцессы Дианы из 80-х вновь стал трендом

Популярный в 1980-х годах наряд, который носила принцесса Диана, вновь стал трендом летом 2025 года. Об этом сообщает немецкая версия журнала Vogue.

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Речь идет о сочетании брюк капри с балетками. Первая жена Карла III отдавала ему предпочтение, после того как рассталась с классическим образом принцессы. Отмечается, что в настоящее время подобные комбинации стали неотъемлемыми элементами стрит-стайла. Также их включили в гардероб знаменитости, в том числе американские манекенщицы Джиджи и Белла Хадид.

Кроме того, подобные изделия продемонстрировали на подиумах такие бренды, как Ferragamo, Sandy Liang и Zara.

Ранее в июне сообщалось, что один модный в 1990-х годах предмет гардероба также стал трендом летом 2025 года.