Раскрыта стоимость роскошного образа рэпера Моргенштерна

Раскрыта стоимость роскошного образа рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Соответствующую информацию приводят стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram-канале.

Специалисты разместили снимок, на котором исполнитель предстал в наряде, состоящем из белой футболки Gallery Dept. за 27,5 тысячи рублей и коричневых свободных штанов Bravest Studios за 7,8 тысячи рублей. Помимо этого, знаменитость надел солнцезащитные очки Jacques Marie Mage стоимостью 184 тысячи рублей.

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Образ завершили белые кроссовки Vans за 12,9 тысячи рублей. Помимо этого, Моргенштерн воспользовался чемоданом Louis Vuitton, который оценивается в 330,7 тысячи рублей. Общая стоимость всех вещей составила 563 тысячи рублей.

В июне стала известна стоимость роскошного наряда «человека-лавандового рафа», предпринимателя Николая Василенко. По информации экспертов, которые оценили образ знаменитости, цена всех предметов гардероба составила 818 тысяч рублей.