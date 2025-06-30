Разбираться в кистях для макияжа глаз не так сложно, как кажется. Вот четыре, которые действительно пригодятся, даже если вы только начинаете.

Пушистая кисть

Она похожа на маленький факел и нужна, чтобы мягко растушевывать тени на веках. С ней не будет резких полос, а переходы между цветами станут плавными.

Кисть-лепесток

У нее тонкий срез, она идеально подходит для смоки или мягких стрелок, особенно если веки нависают.

Куда нельзя наносить хайлайтер

Скошенная плоская кисть

Она помогает подправить макияж – убрать лишнее, сделать края аккуратнее или выделить четкий контур.

Маленькая кисть-бочонок

Ее удобно использовать для мелкой растушевки или точечного хайлайтера.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @orlova_v12.