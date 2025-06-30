Свадебное платье Лорен Санчес обругали в Сети

Американский критик Кэти Курик раскритиковала дизайн свадебного платья светской львицы Лорен Санчес. На ее комментарий в соцсетях обратили внимание в Page Six.

Журналистка отреагировала на публикацию внука Джона Кеннеди Джека Шлоссберга, который также присутствовал на торжестве. Курик обругала образ невесты и прозвала платье авторства модного дома Dolce & Gabbana пошлым.

© Lenta.ru

«Добро пожаловать в восьмидесятые — время пышных волос и показного потребления. Очевидно, пошлость вернулась в моду», — подчеркнула критик.

На данный момент пост, под которым последняя оставила комментарий, удален из аккаунта Шлоссберга.

В Венеции завершилась трехдневная свадьба миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. По подсчетам инсайдеров, на праздничные мероприятия предприниматель потратил от 46 до 56 миллионов долларов.