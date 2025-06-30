Один из любимых нарядов принцессы Дианы стал трендом лета 2025

Популярный в 80-х образ вновь актуален этим летом. Брюки-капри — обязательный атрибут сезона, причём стилисты рекомендуют носить их с балетками, как это делала принцесса Диана в 80-х. Суть тренда в том, чтобы балансировать на грани элегантности и непринуждённости. А монаршая особа была в этом неподражаема. Её наряды 90-х годов вдохновляют по сей день, но и ранее она демонстрировала тонкое чувство моды. Ей особенно нравилось сочетать романтические блузки, уютные свитера и брюки-капри с балетками — этот образ сегодня снова в моде.

Тренд не прошёл мимо и современных икон стиля — Джиджи и Белла Хадид вовсю используют капри в своих образах. Укороченные брюки также появились в коллекциях Ferragamo, Sandy Liang и даже Zara. Ранее был раскрыт неожиданный факт о легендарном свадебном платье принцессы Дианы, связанный с королевой Камиллой. Модельер Элизабет Эмануэль раскрыла, что принцесса заказывала наряд под чужим именем. Правда, удивительно тут другое: оказывается, псевдоним леди Ди неразрывно связан с нынешним титулом королевы Камиллы.

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