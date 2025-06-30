42-летняя Анна Седокова снялась в откровенном комбинезоне

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном наряде, похваставшись декольте на камеру. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

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42-летняя исполнительница продемонстрировала фото и видео, где позировала у стены в облегающем черном комбинезоне. При этом данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким вырезом, который частично обнажал грудь певицы.

В то же время звезда надела бежевые ботинки со шнуровкой, распустила окрашенные в блонд волосы и дополнила образ солнцезащитными очками.

Ранее в июне 43-летняя певица Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини.