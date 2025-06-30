Гимнастка из России показала фото в купальнике

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева в откровенном виде попарилась в бане. Сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем миллион подписчиков.

Российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching предстала в размещенном ролике в коричневом купальнике. Гимнастка лежала в парилке на еловых ветках, в то время как специалисты махали над ней вениками.

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На другом видео Мустафаева нырнула в бочку с водой.

В апреле Мустафаева похвасталась фигурой в оголяющем тело топе. Спортсменка снялась в сером комплекте, включающем в себя велосипедки.