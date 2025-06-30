Что делать, если природа обделила красивыми бровями

Далеко не всем с рождения даны красивые густые брови. Это в СССР можно было обойтись и без них. Помните секретаршу Мымры, Верочку, из «Служебного романа»?

«Бровь у женщины должна быть тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая», — учила она начальницу.

И для тех времен узкие брови, и правда, носили все, начиная от манекенщиц и заканчивая рядовыми сотрудницами госучреждений.

Теперь же в моде, напротив, выразительные брови, которые выглядят одновременно натурально и изящно. И дамы принялись добиваться именно такого эффекта, но разными путями. Благо, способов создать «естественность» искусственно хоть отбавляй. Рассказываем о преимуществах и недостатках каждого из методов.

Рисуем карандашом или тенями

Самый доступный, низкозатратный и быстрый способ. Сегодня в продаже можно найти различные косметические средства для «рисования» бровей. Есть карандаши с насадкой для растушевки, тонкие «фломастеры» для создания волоскового эффекта или самые обычные коричневые тени. Набив руку, можно получить вполне достойный результат. К тому же всегда есть возможность чуть сменить оттенок, подобрав более темный для вечера и светлый — для дневного времени.

Однако, как показывает практика, не всем дано придать бровям правильную форму. В попытках подчеркнуть их, женщины часто усердствуют настолько, что выглядят точь-в-точь как Марфушенька из «Морозко». Ее угольные брови можно назвать образцом аляпистости и безвкусицы.

Способ хорош только для профи-визажистов и дам с художественными способностями и, конечно, чувством меры. Если вы не относитесь ни к одной из этих категорий, лучше отдайте предпочтение другим вариантам.

Делаем перманентный макияж

Метод хотя и слегка болезненный (все же краску вам будут вводить под кожу, как при татуировании), зато долговечный. При грамотном выборе мастера, можно получить роскошный эффект в подходящем именно вам оттенке. Да и форму профессионал создаст не по шаблону, а исходя из ваших данных: формы лица и разреза глаз.

На пару лет вы точно сможете забыть о необходимости постоянно подкрашивать брови и смотреться в зеркало, чтобы убедиться — не стерли ли их после посещения бассейна или сауны. Однако и тут есть подвох. Во-первых, со временем даже самая качественная краска может сменить оттенок на неприглядный сероватый. В таком случае придется полностью убирать ее из-под кожи, а после обновлять.

Ну или вам надоедят «татуированные» брови и захочется вернуть свои, пусть и бесцветные и редкие. Здесь тоже без посещения мастера и болезненных ощущений и трат будет не обойтись.

Наращивание

Да-да, вы не ослышались. Прогресс дошел и до такого «волшебства». Хотя никакого чуда тут нет. И даже супер-профи не сможет разбудить ваши волосяные луковицы и заставить брови вырасти. Вам просто наклеят искусственные волоски на вашу же скромную поросль. Подобная технология используется при наращивании ресниц. Предусмотрено использование клея. Поэтому есть риски заполучить ожог или аллергию. Впрочем, многие хвалят процедуру. В Сети можно найти массу положительных отзывов о наращивании. Правда, обновлять его придется намного чаще, чем перманент. При умывании, во время сна или потирания глаз волоски могут «отваливаться», так что готовьте ваши денежки…

Справедливости ради, напомним, что есть и менее болезненные способы заполучить красивые брови. Это ламинирование и окрашивание. Однако они подойдут тем, у кого есть хоть какая-то растительность над глазами. Если своих бровей у вас практически нет, придется прибегнуть к вышеуказанным методикам.