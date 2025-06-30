Шесть причин, почему не проходит акне

Вам казалось, что подростковый возраст позади и уж теперь-то ненавистные прыщи, которые так досаждали в пубертате, не будут вас беспокоить. Как бы не так. С проблемой акне сталкиваются и взрослые, особенно женщины после 25–30 лет. И вот беда: почему-то разрекламированные средства, да и походы к косметологу не помогают. Почему так происходит, нам рассказала Валерия Алифанова — врач-косметолог, хирург, автор курсов для косметологов.

«Акне — это многофакторное заболевание, и для успешного лечения важно понимать, что именно мешает коже восстановиться», — поясняет Валерия.

1. Неправильно определена причина акне

Акне может иметь разную природу: гормональную, воспалительную, метаболическую, связанную с нарушениями барьера кожи или воздействием внешних факторов. Как говорит наш эксперт, одна из самых частых ошибок — применять лечение только снаружи, не выяснив внутреннюю причину:

Гормональные нарушения — нередко провоцируют возникновение акне у женщин после 25 лет. «Здесь речь не только о явных гормональных сбоях, но и об относительной гиперандрогении (избытке андрогенов), которая не всегда видна в анализах», — обращает внимание врач-косметолог.

Резистентность к инсулину и сахар в рационе могут усиливать выработку кожного сала и воспаление.

Гиперкератоз — чрезмерное ороговение кожи, которое приводит к закупорке пор, если не корректируется правильными средствами.

Если не устранить первопричину, высыпания будут возвращаться снова и снова, какими бы косметическими препаратами вы не пользовались.

2. Применяются не те препараты или в неправильной комбинации

Стремясь к идеальной коже, мы нередко покупаем широко разрекламированные средства, либо же руководствуемся рекомендациями друзей и знакомых. Увы, то, что помогло подруге, может не помочь вам.

«Акне — это воспалительно-бактериальный процесс, часто с нарушением отшелушивания кожи и работы сальных желез. Потому лечение должно быть комплексным», — утверждает Валерия Алифанова.

Наш эксперт рассказала, на что нужно обратить внимание, выбирая уходовые препараты.

Комедоны (черные точки и закрытые угри) — требуют кератолитиков: адапален, третиноин, азелаиновая и салициловая кислота.

Воспаленные элементы (папулы, пустулы) — нуждаются в противовоспалительном и антибактериальном подходе. Можно применять бензоилпероксид, антибиотики (топические или системные).

Гормонально-зависимое акне — здесь необходимо участие гинеколога или эндокринолога: иногда назначаются антиандрогенные препараты или комбинированные оральные контрацептивы.

Тяжелые формы — могут потребовать системного изотретиноина, но строго под наблюдением врача.

Валерия: «Если использовать только наружные антибиотики или маски, состояние кожи может временно улучшиться, но стойкого эффекта не будет».

3. Уход не подходит типу и состоянию кожи

Даже правильное лечение может не сработать, если домашний уход подобран некорректно. Наш эксперт выделила типичные ошибки:

Жирную кожу часто пересушивают агрессивными средствами — она начинает вырабатывать еще больше сала.

Использование скрабов и кислот «на глаз» усиливает воспаление и раздражение.

Нанесение комедогенной косметики или масел может блокировать поры и провоцировать новые высыпания.

«Кожа с акне требует щадящего, но активного ухода: мягкое очищение, лучше всего пенки с pH 5.5), себорегуляция (ниацинамид, цинк), антибактериальные компоненты (азелаиновая кислота, салициловая кислота), грамотное увлажнение — без масел и силиконов», — поясняет эксперт.

4. Нарушен режим нанесения средств

Крем «на ночь время от времени» не работает. Кожа нуждается в регулярном и систематическом уходе. «Активные препараты, особенно ретиноиды и кислоты, требуют четкого соблюдения схемы, иначе эффект либо замедлится, либо вызовет побочные реакции: шелушение, раздражение, ухудшение состояния», — рассказывает Валерия.

Запаситесь терпением: к сожалению, комедоны и воспаления не проходят за 2–3 дня. Клинически значимое улучшение при грамотном лечении наступает через 6–8 недель.

5. Не учитываются внешние триггеры

На чистоту нашей кожи влияют не только внутренние факторы, но и наш образ жизни. Вот какие факторы, по словам нашего эксперта, способствуют образованию акне.

Ношение масок, тесной одежды, шлемов (маскне) — вызывает механическое раздражение и закупорку пор. Помните, мы столкнулись с этим в «эпоху ковида»?

Недостаток сна, стресс, переутомление — усиливают воспалительные процессы, поскольку начинает усиленно выделяться кортизол.

Неправильное питание — осторожнее с молочкой и сладким. Избыток сахара, молочных продуктов, фастфуда повышает уровень инсулина и андрогенов, провоцируя высыпания.

Самостоятельное выдавливание прыщей — уже сто раз все слышали, что делать так не стоит. Это приводит к усилению воспаления, риску рубцов и постакне.

6. Неправильно или рано отмененное лечение

Частая ошибка — прекращать лечение при первых улучшениях.

«Акне — хроническое заболевание, склонное к рецидиву. Даже после исчезновения воспалений кожа требует поддерживающей терапии, иначе проблема вернется. Международные протоколы включают этап поддержки: использование ретиноидов, азелаиновой кислоты или других местных препаратов в щадящем режиме", — утверждает врач-косметолог.

Акне — это не просто 'проблемная кожа». Это хроническое воспалительное заболевание, которое требует комплексного подхода. Если оно не проходит, лучше не тратить деньги и время на косметику «по совету подруги», а обратиться к дерматологу, который установит причину заболевания и подберет индивидуальный план лечения — с реальными шансами на чистую кожу.