Молодежь обругали в сети из-за нарядов для третьей мировой войны

Молодежь принялась выбирать наряды для предполагаемой третьей мировой войны и подверглась критике в сети. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Инфлюэнсеры публикуют ролики, в которых в шуточной форме демонстрируют подготовку к предполагаемому военному конфликту, в том числе выбирая наряды для третьей мировой. Так, некоторые позировали в камуфляжной одежде, а другие предпочитали предметы гардероба в цвете хаки.

Публикации зумеров набирают миллионы просмотров в TikTok. Однако не все комментаторы оценили юмор: «Вы понимаете, что это ужасно?», «У вас проблемы с головой», «Речь идет о человеческих жизнях», «Наше будущее рушится, а вы публикуете такое?», «Что с вами не так?».

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В июне глава МИД России Сергей Лавров высказался о начале третьей мировой войны.