Алена Водонаева в мокром платье без бюстгальтера снялась на улице в Нью-Йорке

Российская телеведущая Алена Водонаева в откровенном виде снялась на улице в Нью-Йорке. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летнюю блогершу запечатлели на перекрестке в мокром облегающем платье-комбинации. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань наряда просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время она надела бежевые босоножки на каблуках, уложила волосы гладкими волнами и сделала макияж в темно-коричневой гамме.

Ранее Водонаева раскритиковала «мамок с сиськами навыкат» на школьных линейках.