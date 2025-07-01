В моду вернулся аксессуар из 70-х

Такую носила сама Джейн Биркин. Стилист Сара Корбетт-Виндер рассказала о самой модной сумке этого лета. По её словам, в тренды ворвались соломенные корзины. Стилист уверена, это связано с тем, что такие сумки ассоциируются у женщин с беззаботностью.

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Найти подобную можно в новых коллекциях известных брендов, включая масс-маркет и люкс. Историк моды Тони Гленвилл подчеркнул, что сумки-корзины отличаются практичностью, доступностью и сезонностью.