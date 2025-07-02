«Чертовски хороша». Звезда «Очень странных дел» выбрала смелый пляжный наряд

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун опубликовала откровенное фото с пляжного отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала на размещенных кадрах в бикини, который включал в себя крошечный бюстгальтер с синими узорами и плавки с тонкими завязками на талии. Кроме того, знаменитость примерила солнцезащитные очки, собрала волосы в пучок и завершила образ золотыми круглыми серьгами. Она позировала перед камерой и демонстрировала загорелую фигуру с разных ракурсов.

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Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях.

«Икона», «Ты потрясающая», «Ты очень красивая», «Отлично выглядишь», «Чертовски хороша», — высказывались они.

В апреле Милли Бобби Браун показала кадры с откровенной съемки для собственного модного бренда Florence by Mills Fashion.