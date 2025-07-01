Елена Летучая показала фото в красном бикини на Мальдивах

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость снялась в полный рост в красном бикини на террасе виллы. Также она надела прозрачное черное мини-платье и солнцезащитные очки и открыла перед камерой бутылку с шампанским.

«Не стареет тот, кто много путешествует. Старость приходит — а вас нет дома, вы в путешествии», — указала в подписи автор поста.

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В июне российская ведущая Анфиса Чехова показала фигуру без фотошопа на видео в бикини.