Для сияния и молодости: секреты антивозрастного ухода за кожей летом

Лето кажется союзником красоты: загар придает ровное сияние, влажность делает кожу визуально гладкой, а легкость бытия в отпуске у кого угодно если не разглаживает морщины, то смягчает. Но именно в теплые месяцы так коварные триггеры старения — ультрафиолет, перегрев, сухой воздух и хлорированная вода. Косметолог Ирина Созинова рассказала о простых, но работающих летних бьюти-стратегий для тех, кто видит перспективу.

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Используйте SPF как сыворотку — щедро, каждый день и в два слоя

Одно нанесение утром — этого недостаточно. Если вы хотите действительно защитить коллаген от разрушения, наносите крем с SPF не только утром, но и повторно днем, особенно если вы потеете или находитесь на солнце.

«Первый слой наносится как обычный крем, второй — через 10 минут, как финиш. Это создает полноценную вуаль защиты, которая отражает вредные ультрафиолетовые лучи и продлевает молодость. Дополнительно используйте пудру или спрей с SPF в течение дня — это удобно и не разрушает макияж», — подсказывает эксперт.

Лед с антиоксидантами: вместо тоника — замороженные травы

Кубик льда из зеленого чая, розовой воды или отвара шалфея утром заменит сразу тоник, лимфодренаж и стимуляцию кровообращения. А еще это нежное закаливание для сосудов и прекрасный способ освежить кожу, не нарушая ее естественный баланс. Добавьте туда каплю гиалуроновой сыворотки или сока огурца — и получите экспресс-уход в кристаллической форме.

Не отказывайтесь от масел, но выбирайте «летние» текстуры

Они, вопреки мифам, нужны коже даже летом — особенно после пребывания на солнце. Но вместо плотных зимних составов выбирайте сухие масла: они быстро впитываются, не забивают поры и отлично восстанавливают липидный барьер.

«Хороши масла шиповника, камелии или семян киви — легкие, богатые антиоксидантами и некомедогенные. Каплю такого масла можно добавить в увлажняющий крем — так вы усилите его действие, не перегружая кожу», — говорит косметолог.

Хлорка и солнце — опасное комбо: восстанавливайте кожу сразу после бассейна

Хлор ослабляет защитный барьер кожи, а солнце моментально этим пользуется. Если вы плаваете, всегда ополаскивайтесь и наносите легкий увлажняющий крем или мист с керамидами и пантенолом в течение 10 минут после выхода из воды. Это простая мера, но она предотвращает фотостарение и обезвоживание. Можно также сделать вечернюю маску с ниацинамидом или алоэ — она поможет коже восстановиться до утра.

Делайте ставку на ферменты вместо кислот

Летом агрессивные пилинги могут обернуться пигментацией. Замените кислоты на энзимы — папаин, бромелайн или ферментные маски на основе тыквы. Они мягко отшелушивают, не повреждая кожу, и при этом стимулируют обновление клеток — идеальный антивозрастной эффект без риска. Регулярное использование ферментов выравнивает тон, уменьшает следы усталости и делает лицо визуально свежее.

Спите с закрытым окном (или с барьером от городской пыли)

Ночью кожа восстанавливается, а если вы живете в городе, через открытое окно проникают пыль и загрязнения, которые оседают на лице и вызывают окислительный стресс. Антивозрастной уход — это не только крем, но и защита от токсинов. Либо закрывайте окна, либо ставьте тонкую марлю или фильтр-сетку. А чтобы усилить ночное восстановление, держите рядом увлажнитель воздуха и поставьте сыворотку с ресвератролом на прикроватную полку.