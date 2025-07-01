«112»: Кинорежиссера Александра Митту госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста России, кинорежиссера Александра Митту госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что Митте стало хуже, ему снова вызывали скорую помощь, после чего медики экстренно забрали его в больницу. Telegram-канал отмечает, что режиссер продолжительное время борется с онкологией.

Еще 29 июня сообщалось, что у Александра Митты возникли проблемы со здоровьем, в связи с этим к нему выезжала скорая помощь. 92-летнему кинодеятелю «стало плохо». При этом он отказался от госпитализации.

В декабре прошлого года стало известно, что режиссеру грозит ампутация стопы. У него был диагностирован сухой некроз.