Российская гимнастка опубликовала фото в стрингах

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк опубликовала откровенное фото. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

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30-летняя россиянка снялась на кресле, стоя на лопатках с заведенными за голову ногами. При этом она надела черный наряд, который состоял из полупрозрачного топа, стрингов и гольфов.

Подписчики оценили данный кадр в комментариях.

«Шедеврально», «Божественна», «Восторг», «Это очень красиво», — восхитились юзеры.

В апреле Анна Канюк также показала фото, где позирует обнаженной у водоема.