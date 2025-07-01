Louis Vuitton выпустил сумку в виде спасательного круга за 780 тысяч рублей

Lenta.ru

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил необычную сумку за сотни тысяч рублей. Информация об аксессуаре появилась на сайте бренда.

Louis Vuitton выпустил сумку в виде спасательного круга
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Так, марка предложила к покупке сумку в виде спасательного круга с четырьмя отделениями на молнии и ремнем. Изделие оформлено фирменным узором компании и винтажной подписью.

Отмечается, что цена данного предмета гардероба составляет 10 тысяч долларов (примерно 780 тысяч рублей).

В апреле Louis Vuitton выпустил к Пасхе съедобную сумку в виде яйца.