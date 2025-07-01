Louis Vuitton выпустил сумку в виде спасательного круга

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил необычную сумку за сотни тысяч рублей. Информация об аксессуаре появилась на сайте бренда.

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Так, марка предложила к покупке сумку в виде спасательного круга с четырьмя отделениями на молнии и ремнем. Изделие оформлено фирменным узором компании и винтажной подписью.

Отмечается, что цена данного предмета гардероба составляет 10 тысяч долларов (примерно 780 тысяч рублей).

В апреле Louis Vuitton выпустил к Пасхе съедобную сумку в виде яйца.