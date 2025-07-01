Еще одна сестра Ким Кардашьян рассказала о своей пластике

Еще одна сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, Хлои, неожиданно раскрыла правду о пластике. Ее комментарий появился на странице британского хирурга Джони Беттериджа в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Специалист опубликовал видео со свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. В нем он проанализировал внешность 41-летней знаменитости. Кардашьян, свою очередь, отреагировала на ролик и рассказала в комментариях о всех косметических и хирургических вмешательствах, которые у нее были.

«Я воспринимаю это как большой комплимент! Я думаю, что эти фотографии сделаны с разницей в 15 лет, но вот список того, что было выполнено», — заявила бизнесвумен.

Так, по ее словам, она сделала ринопластику, лазерную эпиляцию и подтяжку лица. Кроме того, в списке оказались инъекции ботокса и филлеры. При этом Кардашьян не только перечислила манипуляции, но и указала врача и клинику, в которой они были проведены.

В июне телезвезда Кайли Джиннер также оставила в комментариях в соцсетях под видео поклонницы, в котором подробно рассказала пластике груди.