14 корректоров и консилеров для безупречного тона

Приятно жить в 2025 году, когда существуют консилеры и корректоры на любой вкус и бюджет. Вопрос один: как не ошибиться и подобрать продукт, который действительно сработает? Вот 14 экземпляров для разных потребностей и на любой кошелёк.

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Увлажняющий консилер Your Face Easy Tune, Annbeauty

Кремовый консилер средней плотности. Он не спрячет родинку или татуировку, но отлично закроет повседневные потребности, от желания освежить зону вокруг глаз до работы с нюансами кожи. Финиш естественный, немного сияющий, поэтому продукт создаёт эффект расфокуса на лице, чтобы покрытие не было заметно со стороны.

Консилер Light Reflecting Eye Brightener, Nars

Пигментированный, но при этом лёгкий консилер. Подойдёт для решения любых вопросов, связанных с цветовыми нюансами. Лучше всего наносить через руку или пальцами: взять немного продукта, разогреть теплом кожи и затем аккуратно распределить по нужной зоне. Так покрытие будет максимально естественным.

Super BB консилер, Erborian

Для поклонниц «макияжа без макияжа». Несмотря на возможность наслоить продукт и добиться высокой степени покрытия, текстура на коже не видна даже тем, кто может похвастаться остротой зрения. В составе есть ниацинамид, чтобы бороться с несовершенствами, а не просто их прятать.

Консилер «Культура сияния», RBG

Продукты в баночках всегда более плотные по текстуре и дают серьёзное покрытие. В этом случае консилер не будет выглядеть на коже замазкой из-за текстуры и светоотражающего эффекта: им можно замаскировать потемнения под глазами, сосудистую сеточку и следы воспалений. Финиш — сатиновый.

Консилер Cover & Hiding, Holika Holika

Классический кремовый консилер с матовым финишем, который качественно маскирует высыпания. Подойдёт для точечной коррекции нюансов кожи, тонкий слой перекроет тёмность под глазами. Но не переборщите: с консилерами работает правило «чем меньше, тем лучше». Всегда проще добавить ещё один слой, чем убрать излишки.

Мультифункциональный консилер, Nunkoro

Сочетает в себе декор и уход. Помимо качественной работы с тёмными кругами и покраснениями, консилер ухаживает за кожей. В формуле сочетаются сахариды и три вида кислот, которые и дают пролонгированный эффект. В довесок — фактор защиты SPF 30!

Консилер Skin Cover Concealer Duo, Thim

Продукт с двумя текстурами сразу. С одной стороны — классический жидкий консилер, который хорошо ляжет на зону вокруг глаз. С другой — карандаш, которым удобно замазывать воспаления и пятнышки точечно. Совет: сначала поставьте точку продуктом на нужное место, дайте ему минутку зафиксироваться, а потом тушуйте.

Консилер Cool Touch, Influence Beauty

У этого экземпляра необычная лопатка-аппликатор: внутри есть небольшой металлический шарик, который охладит кожу и обеспечит лёгкий массаж для улучшения циркуляции крови. Текстура у консилера кремовая и увлажняющая, в формуле есть светоотражающие частицы. А они, как мы уже знаем, дают тот самый эффект фотошопа.

Тональная основа 3 в 1 Magic Touch, Biobalance

Универсальное средство, которое сочетает в себе и тональный крем, и консилер, и даже праймер. Можно наносить впопыхах по утрам и не переживать, что тон ляжет неудачно или покраснения будут видны. Финиш у него матовый, поэтому про пудру сразу после можно позабыть.

Многофункциональный корректор Wonder Me 3 в 1, Pupa Milano

Консилер в удобной упаковке: на кончике есть спонж, который позволяет нанести продукт точечно на нужные зоны и растушевать границы без использования кисти. Он «дружит» с зоной под глазами и не проваливается в морщинки благодаря формуле с уходовыми компонентами.

Консилер Retouche, Vivienne Sabo

Консилер со средней плотностью покрытия и без сияющих частиц. Это значит, что он подойдёт для коррекции воспалений и пигментации, которая часто остаётся после акне. Для максимально ровного тона можно сочетать с тональным кремом — так визуально кожа станет ровной.

Консилер True Cover, Erre Due

К сатиновому финишу прибавьте фактор защиты SPF 30, который точно пригодится в дни высокого УФ-индекса. И не забудьте, что для маскировки тёмных кругов под глазами стоит выбирать оттенки с персиковым подтоном.

Консилер Liquid Camouflage, Catrice

У консилера плотное покрытие и высокая водостойкость, так что ни один дождь не станет приговором для мейкапа. И дополнительный плюс — жидкую текстуру легко растушёвывать. Подойдёт тем, кто любит максимально «чистый» результат.

Консилер Nude & Good, Shu

Лёгкий продукт со светоотражающим финишем. Свет будет отражаться от кожи и создавать оптическую иллюзию так, что визуально текстура станет незаметной. При нанесении на зоны хайлайтера подсветит и сделает лицо свежим и отдохнувшим.