Александра Бортич сфотографировалась в откровенном кожаном наряде

Александра Бортич похвасталась стройной фигурой в игривом наряде. В таком виде актриса, по ее словам, предстала на работе.

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Звезда фильма «Холоп» облачилась в сексуальный кожаный костюм в стиле Playboy и характерные ушки. Облегающая одежда, через которую буквально просвечивали ребра звезды, подчеркнула ее невероятно худое тело.

«Это я на работе», — подписала селфи Александра.

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Бортич, как известно, сбросила целых 20 килограммов, которые она набрала для роли в кино. В тот период актриса была пышкой с солидными формами и круглым лицом. Но ей пришлось срочно взяться за свою внешность, как того требовал контракт.

Ходили слухи, что Александра сбросила вес с помощью популярного препарата для диабетиков. Однако, по словам Бортич, секрет похудения был банален.