Как быстро привести себя в порядок после бессонной ночи

Лето — прекрасное время для прогулок с друзьями и романтических встреч. Однако, если вечер затянулся, то на утро отражение в зеркале вряд ли будет радовать. Как сделать так, чтобы недосып не был замечен на лице? Вот несколько простых, но эффективных советов от визажиста Таши Итуниной. Они, кстати, также пригодятся молодым мамам, студентам в период экзаменов или работающим в ночную смену.

Пробуждаем организм

Очень важно побороть естественное желание сэкономить силы. Наоборот, нужно дать организму легкую нагрузку.

«В идеале — сделать зарядку для разгона лимфы, ведь именно она отвечает за выведение токсинов и продуктов обмена из организма, помогает быстро убрать отеки, снизить ощущение тяжести и усталости в теле», — советует наш эксперт.

Помочь прийти в себя может и контрастный душ — это прекрасное средство, чтобы взбодриться и улучшить обменные процессы. А стакан теплой воды поможет восполнить потерю жидкости за ночь.

«Так как при обезвоживании организма усталость чувствуется еще сильнее, после бессонной ночи постарайтесь выпить в течение дня 2—3 литра воды», — рекомендует визажист.

Возвращаем взгляд

Быстро убрать отеки под глазами помогут патчи — они ускорят лимфодренаж, восстановят упругость кожи. В состав противоотечных накладок обычно входит алоэ вера, кофеин, гиалуроновая кислота, мятное масло, экстракт зеленого чая, пантенол. Поэтому, если вы хотите убрать отеки, необходимо выбирать средства именно с такими ингредиентами.

«А если под рукой нет патчей — не беда! Есть простой и быстрый способ разбудить сонные глаза — возьмите в руки две охлажденные в холодильнике чайные ложки и приложите их к области под глазами. Такой прием улучшит микроциркуляцию в глубинных слоях кожи и уменьшит отечность», — делится советом Таша.

Маскировка последствий

А вот как можно замаскировать последствия бурной ночи. «Помятость» лица убираем легким тоном. Плотные текстуры и матирующую пудру лучше отложить — они только подчеркнут тусклость и отечность. Визажист:

«Вместо этого смешайте свой дневной крем с парой капель тонального средства и добавьте немного кремового хайлайтера. Такой коктейль наносится за секунды, а кожа выглядит отдохнувшей и сияющей изнутри. Затем добавьте румянца щекам. Этот этап упускают многие девушки и в повседневной жизни. Однако именно румяна придают лицу отдохнувшей вид. Выбирайте свежие персиковые оттенки, близкие к природному румянцу».

Освежаем взгляд

Маскируем консилером синячки под глазами, а также наносим его вокруг крыльев носа — как правило, там появляются покраснения от усталости и недосыпа. Наш эксперт:

«А вот от теней на глазах лучше отказаться — обилие декоративной косметики только подчеркнет их усталость. Также не стоит наносить белый карандаш на слизистую нижнего века. Многие ошибочно полагают, что такой прием освежает взгляд. Однако, белый карандаш наоборот подчеркнет красноту и воспаленность глаз после бессонной ночи».

Акцент на верхних ресницах прекрасно освежит взгляд и сделает его более открытым. Поэтому щедро нанесите на них тушь. А вот прокрашивание нижних ресниц сделает взгляд грустным — их лучше не трогать.