Пластический хирург оценила внешность Яны Рудковской

Блогер Алана Мамаева недавно высказалась о внешности Анастасии Волочковой и Яны Рудковской. Она посоветовала им обратиться к пластическому хирургу и сделать подтяжку лица. Ранее врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о качестве кожи балерины, а теперь поделилась мнением о внешности знаменитого продюсера Рудковской. Стоит ли ей обратиться к специалисту?

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«Что касается Яны Рудковской, то изучив ее фотографии, я не нашла необходимости на данный момент прибегать к хирургической подтяжке лица. Пока ей вполне в состоянии помочь хорошие топовые косметологические процедуры – Яне было бы неплохо поработать с качеством кожи», Зухра Балакеримова Врач-косметолог и пластический хирург

Специалист отметила, что это может быть Morpheus (Морфеус) – инновационная технология безоперационной подтяжки лица и тела. По словам хирурга, она создана в Израиле компанией INMODE Aesthetic Solution – мировым лидером по производству аппаратов для нехирургического лифтинга тканей, и результаты процедур очень достойные, порой даже превосходят хирургическую подтяжку.

«Также можно обратить внимание на контурную пластику полимолочной кислотой: это поможет вернуть упругость и тонус кожи, избавиться от морщин и получить долговременный результат», Зухра Балакеримова Врач-косметолог и пластический хирург

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