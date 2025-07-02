Теннисистка Серена Уильямс разделась до трусов на яхте и вызвала споры в сети

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс разделась до трусов и вызвала споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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43-летнюю спортсменку заметили на яхте у берегов Сардинии, Италия. Так, она попала в объективы папарацци в облегающей майке горчичного цвета и черных плавках. Кроме того, волосы американки были убраны в пышный хвост, а на шее присутствовало ожерелье.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу фигуры знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом.

«Похоже, Серена взяла перерыв в спорте», «Немного прибавила в весе», «Пожалуйста, прикройся», «Естественная женщина! Редкость», «Хорошая форма для матери, я бы сказала», «Я думаю, она выглядит великолепно. Не каждая женщина хочет быть с силиконовой грудью и ягодицами», — высказывались пользователи.

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В июне прошлого года Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов.