Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, в откровенном наряде позанималась йогой. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, стоя на розовом фитнес-коврике, в золотистом купальнике. При этом она продемонстрировала свою фигуру. Свой образ звезда дополнила светлой бейсболкой, распустив при этом волосы.

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Ранее в июне Инстасамка объяснила причину пластики мужа. Исполнительница рассказала, что ее супруг дважды подвергался коррекции формы носа из-за конфликта с отцом.