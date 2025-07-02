«Самая сексуальная автогонщица в мире» снялась на пляже в микроплавках

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», снялась на пляже в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

28-летняя спортсменка поделилась снимками с новой фотосессии. Она предстала в бандо и микроплавках с тонкими завязками на талии. Кроме того, знаменитость накинула на плечи укороченный лонгслив с молнией и сделала макияж с акцентом на естественную внешность.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники оценили съемку Брюэр в комментариях под публикацией.

«Волшебная внешность», «Самая удивительная женщина на планете. Правда, после моей жены», «Огонь!», «Шикарная», «Красотка», — высказались они.

Ранее итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи, которую также называют «самой сексуальной судьей в мире», показала фигуру в крошечном купальнике.