Звезда «Универа» в купальнике снялась у бассейна

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова в откровенном наряде снялась у бассейна. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» разместила серию снимков, на которых позировала в черном раздельном купальнике с длинными завязками вдоль талии. При этом знаменитость распустила длинные светлые волосы.

© Lenta.ru

Ранее в июне звезда сериала «Универ» вышла в свет с сумкой за 354 тысячи рублей. Наталья Рудова пришла на премьеру сериала «Театральная зона» в наряде, состоящем из черного топа и мини-юбки.