60-летняя Моника Беллуччи высказалась о старении

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи высказалась о старении фразой «это нормально». Соответствующее интервью публикует французская версия журнала Marie Claire.

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60-летняя знаменитость объяснила, что с удовольствием использует свое тело для разных ролей в кино. По мнению артистки, было бы странно продолжать вести себя так, будто ей все еще 20 или 30 лет.

«Конечно, стареть нелегко, и каждый делает то, что может! Когда я просыпаюсь, у меня может быть дополнительная морщина, но это нормально, и пока у меня ничего не болит, я наслаждаюсь своим капучино и говорю себе, как мне повезло», — отметила звезда.

Ранее сообщалось, что Беллуччи похвасталась фигурой в откровенном виде на обложке издания Marie Claire. Актриса предстала на размещенном кадре в черном купальнике и белой рубашке, которую она расстегнула и приспустила с плеч.