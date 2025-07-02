Антитренды лета 2025: что пора убрать из гардероба

Каждый сезон мода диктует новые правила, и лето 2025 не исключение. Некоторые вещи, еще недавно бывшие популярными, сегодня только портят образ. Вот что точно не стоит покупать этим летом.

Босоножки на грубой тракторной подошве

Такая обувь визуально утяжеляет образ и давно вышла из моды. Если все же хочется немного платформы, выбирайте более лаконичную и гладкую подошву.

Тонкие пиджаки с рукавом три четверти

Такой фасон выглядит устаревшим и неаккуратным. Лучше выбрать оверсайз-пиджак с полноценным рукавом, который можно стильно закатать.

Пять трендов педикюра на лето

Сарафаны в крупный цветочный принт

Да, они выглядят по-летнему, но такой рисунок зрительно увеличивает объем и придает образу возраст. Лучше обратить внимание на мелкий принт или однотонные модели.

Подробнее об остальных антитрендах рассказала в своем видео стилист @style_support.