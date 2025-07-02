Телеведущая Жанна Бадоева опубликовала фото в купальнике

Телеведущая Жанна Бадоева снялась в купальнике. Звезда Первого канала позировала в бассейне в черно-белом монокини и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Меня пригласили на отдых в Испанию! Я выбрала свободное окошко в графике и рванула, но совсем не ожидала, что попаду в такое райское место. Природа, условия, процедуры...Я недавно поняла, что стала любить места, где меня заворачивают во что-то, мнут, трут, давят... Короче все, что связано с оздоровительным отдыхом, все мое Находимся мы в живописном испанском городке Альтеа у подножия гор Сьерра-де-Берния с потрясающими видами на Средиземное море. Здесь помогают жить дольше и качественнее», — рассказала журналистка.

Знаменитость 18 марта отпраздновала 49-летие. Телеведущая отмечала, что довольна тем, как выглядит, и спокойно относится к возрастным изменениям. Звезда не стесняется показывать себя без макияжа и фильтров.

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Бадоева с детьми переехала в Италию еще в 2013 году. Знаменитость признавалась, что в новой стране научилась жить без стресса. В 2014 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Василия Мельничина. Звезда рассказывала, что они долгое время общались в соцсетях, поздравляя друг друга с праздниками, а потом предприниматель пригласил ее на свидание в Италии. Этот брак для Бадоевой стал третьим, и, по ее планам, последним.

У артистки двое детей от разных мужчин: в первом браке с бизнесменом Игорем Кураченко она родила сына Бориса, а от режиссера Алана Бадоева у звезды есть дочь Лолита.