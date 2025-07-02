Звезда «Универа» сфотографировалась в красном бикини

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась фигурой в откровенном образе в честь 42-летия. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

© Соцсети

Звезда сериала «Универ» опубликовала серию кадров, на которых позировала в ярко-красном бикини, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала тело с пирсингом пупка. В то же время она распустила волосы, украсив их массивным цветком.

«С днем рождения меня», — написала она.

© Соцсети

Ранее звезда «Универа» в купальнике снялась у бассейна. Рудова разместила снимки, на которых предстала в черном раздельном купальнике.