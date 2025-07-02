Хирург раскритиковал пластические операции Деми Мур, Карлы Бруни и Мег Райан

Многие голливудские звезды становятся жертвами пластической хирургии, прибегая к неправильным процедурам. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

«Актриса Деми Мур также не избежала ошибок в погоне за вечной молодостью и красотой. Удаление комков Биша со временем лишь усугубило возрастные изменения на лице звезды, придавая ему изможденный вид. Это наглядно демонстрирует, как операция, кажущаяся удачной в молодости, может со временем обернуться непоправимыми последствиями», — рассказал хирург.

Он также отметил, что история Джослин Вильденштейн — яркая история, транслирующая одержимость пластикой.

«Стремясь сохранить любовь мужа, она прошла через дюжину хирургических вмешательств. Желание изменить свою внешность ради сохранения семейного счастья обернулось трагедией: лицо Вильденштейн, превратилось в безжизненную маску, за что светская львица получила печальное прозвище «невеста Франкенштейна», — заявил эксперт.

По мнению хирурга, Карла Бруни также попала в печальную статистику звезд с неудачной пластикой.

«Большое количество операций по подтяжке и коррекции лица лишили ее естественности. Кожа стала натянутой, мимика практически исчезла, что, конечно, резко контрастирует с ее прежним очарованием», — добавил Алексанян.

В антирейтинг звезд с неудачной пластикой хирурга попали актрисы Рене Зеллвегер и Мег Райан.