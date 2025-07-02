Жена Овечкина снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Жена хоккеиста Александра Овечкина снялась в откровенном платье без бюстгальтера. Модель Настасия Овечкина позировала в комбинации золотого цвета с открытой спиной на отдыхе в Турции и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Богиня», «Благородная красота», «Невероятная», «Невозможно оторвать взгляд от вас», «Вот она, естественная красота, а не надутые вареники», «Королева», «Великолепная», «Шикарная», «Необыкновенная», «Повезло же Ови», «Александр — счастливчик».

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Модель признавалась в личном блоге, что за время второй беременности набрала 21 килограмм и после родов начала активно приводить себя в форму. Она носила утягивающий бандаж, подключала спортивные тренировки и массажи, а также старалась есть маленькими порциями, но часто, исключив сладкое и мучное. Уже за полгода Овечкиной удалось добиться хороших результатов и похудеть. По словам знаменитости, сейчас она довольна своей фигурой и старается ее поддерживать весь год, а не от сезона к сезону.

Хоккеист официально зарегистрировал отношения с младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой 8 августа 2016 года. Тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. 18 августа 2018 года у супругов родился первенец Сергей, которого назвали в честь брата Овечкина, а 27 мая 2020 года в семье появился сын Илья.