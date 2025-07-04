Возлюбленная Джейсона Стетхэма сфотографировалась в топе и шортах

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в топе и шортах после тренировки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в черных шортах, топе с разрезами и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в высокий хвост и отказалась от макияжа. Съемку она устроила после тренировки в спортзале.

18 мая Рози Хантингтон-Уайтли посетила ужин Kering Women in Motion, который состоялся в Каннах. Она появилась на закрытом мероприятии в черном длинном платье-бюстье на шнуровке и туфлях на каблуках. Модель завершила образ бриллиантовыми серьгами и ожерельем. Возлюбленная Джейсона Стетхэма позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

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21 мая Рози Хантингтон-Уайтли выложила фото, где предстала перед камерой в белом крошечном бикини, украшенном зелеными бусинами. Модель дополнила пляжный образ кепкой в тон Saint Laurent, массивным золотым браслетом и кулоном. На одном из снимков звезда подиумов лежала в шезлонге со стаканом холодного кофе.