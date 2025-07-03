Известная актриса прокатилась на катере в откровенном купальнике

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли в откровенном виде покаталась на катере. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» запечатлена на размещенном кадре в слитном купальнике с глубоким вырезом, который подчеркивает ее грудь. Кроме того, изделие оформлено леопардовым принтом и золотистой цепью.

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Поклонники оценили внешний вид Херли, который был дополнен солнцезащитными очками-авиаторами и расслабленной прической, в комментариях под постом.

«Простая и естественно красивая», «Ты выглядишь потрясающе», «Очень красивая», «Великолепная женщина», «Шикарное декольте», — высказывались они.

В июне Элизабет Херли также опубликовала откровенные фото. Тогда актриса предстала перед камерой топлес, прикрыв обнаженную грудь газетой.