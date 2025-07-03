Роскачество проверило женские слитные купальники 21 популярного бренда на соответствие требованиям качества. Служба обнаружила нарушения различной степени в продукции 18 торговых марок. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в организации.

В список брендов, купальники которых подверглись проверке, вошли Kappa, Puma, Calzedonia, Tezenis, Termit, Fila и другие.

Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям (Incanto, Karosport, 25Degrees), остальные имеют те или иные нарушения (...) Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества, — передает РИА Новости.

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