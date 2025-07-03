Какие пять вещей должны быть в летней капсуле в морском стиле

Морской стиль — это всегда про легкость, игривость, графичность, свежесть и изысканный минимализм с ноткой французской Ривьеры. Он одинаково хорошо смотрится и на набережной под Ниццей, и на пляже под Геленджиком, и даже в городе, если отпуск выдался коротким. Главное — правильно собрать капсулу. Стилист Маша Ведерникова посоветовала пять вещей, которые сделают ваш морской гардероб не только стильным, но и универсальным.

Тельняшка, но не простая

Тельняшка — это как джаз: классика, которую можно интерпретировать бесконечно. И играть с ней разными способами.

«Главное — выбрать актуальный фасон. В 2025 году актуальны удлиненные полосатые футболки с широким воротом лодочкой, мягкие топы на одно плечо или кроп-тельняшки с объемными рукавами. Сочетайте их с белыми брюками, джинсами или юбкой яркого цвета», — говорит эксперт.

Белые льняные брюки

Они идеальны для отпуска у моря: легкие, дышащие, не прилегают к телу. Подходят как для прогулки по набережной, так и для ужина в ресторане под шум волн. Выбирайте свободный, но не мешковатый крой. И не бойтесь прозрачности — просто наденьте телесное белье или короткие шорты-слипы первым слоем. Такие брюки идеально сочетаются с любой «морской» верхней частью — от полосатых маек до голубых рубашек.

Синяя рубашка oversize

Голубая или глубокого морского синего — важное уточнение. Такая рубашка заменит вам накидку на пляже, станет верхом для монохромного лука с шортами, а вечером — платьем (если добавить широкий пояс).

«Материал — хлопок, лен или вискоза, фасон — свободный, длина — до середины бедра или чуть ниже. Ее можно носить расстегнутой, закатав рукава, или завязать узлом на талии — в духе беззаботных летни× 70-х», — советует стилист.

Купальник в стиле ретро

Если в вашем гардеробе всего один купальник — пусть он будет в духе классического морского стиля. Темно-синий, белый, с графичной полоской или золотыми пуговицами. Лучше цельный, с квадратным вырезом или высокой талией — он не выйдет из моды и подходит практически всем. В нем можно не только плавать, но и спокойно пройтись до кафе (не забудьте парео!) или надеть шорты и пойти гулять по городку. Универсальность — ключ к капсуле.

Эспадрильи на веревочной подошве

Морской стиль не любит тяжелой обуви. Сандалии на танкетке или плоские эспадрильи — идеальный вариант. Они сочетаются с платьями, брюками, шортами и не требуют замысловатого педикюра. Выбирайте натуральные материалы, веревочную или джутовую подошву, спокойные цвета: беж, белый, синий. В них можно смело гулять и по набережной, и по брусчатке — и на лодку.