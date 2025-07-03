Дуэйн Джонсон показал макияж, который ему сделали дочери

Эти снимки точно не оставят равнодушным никого. Это только на экране Дуэйн Джонсон — грозный и строгий, а вот дома, в окружении близких он превращается в настоящую душку.

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У Скалы подрастают две дочки — восьмилетняя Жасмин и пятилетняя Тиа. Артист настолько любит девочек, что позволяет им всё. Так, например, малышкам разрешается использовать отца в качестве модели и даже сделать ему яркий боевой раскрас.

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Джонсон поделился кадрами, на которых запечатлено, как Жасмин и Тиа наносят Дуэйну тени, помаду, румяна, блёстки и прочую косметику. Кажется, это тот самый случай, когда макияж пришёлся мужчине очень даже к лицу — главное, чтобы его любимые принцессы были довольны.