Мужчинам посоветовали носить костюмы со шлепанцами

Российский стилист Александр Рогов посоветовал мужчинам обратить внимание на необычный тренд. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

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Эксперт отметил, что недавно писал про тренд на мужские вьетнамки. При этом в настоящее время он заметил, что данные шлепанцы стали главной обувью весенне-летнего сезона 2026 года. Они оказались широко представлены на мировых подиумах.

В качестве примера специалист привел фото манекенщиков с показов, которые сочетали вьетнамки с образами в различных стилях. Например, зачастую модели комбинировали их с костюмами, куртками и пиджаками.

Ранее в июле сообщалось, что трендом стал халат в качестве одежды на выход.