Шесть эффективных паст для отбеливания зубов

Домашний уход за зубами — тема щекотливая и для многих болезненная. Качественная зубная рутина поможет избежать смущения в кресле у стоматолога и сэкономить не одну копеечку. А мы поможем выбрать работающую отбеливающую пасту, чтобы врач и не узнал, как вы любите бегать за кофе на работе.

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Отбеливающая зубная паста Max Shine Whitening, Global White

Экземпляр с ксилитолом и фтором: вместе они борются с кариесом и укрепляют ослабленную эмаль. А за эффект отбеливания отвечает мягкий абразивный комплекс в сочетании с лимонной кислотой. При регулярном использовании получится осветлить зубы на два тона — это заметный результат, особенно в том случае, если вы любите баловаться красящими напитками.

Зубная паста White, President

В этой пасте массовая доля фторида составляет 1350 ppm — такую концентрацию считают оптимальной для профилактики возникновения кариеса. RDA в составе — это то, с какой интенсивностью паста может осветлить эмаль. В этом случае показатель абразивности 100 означает, что средством можно пользоваться для ежедневного отбеливания. Ещё внутри есть экстракт исландского мха, который расщепляет налёт.

Отбеливающая зубная паста, Stomatol

Двойная забота о зубах: паста усиливает защиту от налёта и снижает риск возникновения кариеса благодаря фтору и ксилиту. Плюс помогает реминерализировать истончённую эмаль, а значит — снижает уровень чувствительности. Эффект отбеливания на 1,7 тона, что приятно! Кстати, её можно использовать с брекетами.

Солевая зубная паста, Weleda

Без фтора, но с целой кучей полезных растительных экстрактов: от мирры до каштана. За отбеливание отвечает бикарбонат натрия — натуральный мягкий абразив. Пасту рекомендуют выдавливать на сухую щётку, а после чистки зубов не ополаскивать рот водой, чтобы эффект был пролонгированным. Бонус: солоноватый терпкий вкус перечной мяты и морской соли.

Паста Pumping, Perioe

Гелевая паста в необычной упаковке с помпой. Советуем заранее предупреждать гостей, что ей не стоит мыть руки! Приятный цитрусовый вкус, заботливое отбеливание, фтор и классный флакон — что ещё надо, чтобы все утренние и вечерние ритуалы в ванной приносили удовольствие?

Паста Ultra White, Synergetic

Экономичный вариант без фтора, который заменит три тюбика классической зубной пасты. Ксилит и деликатный абразив справляются с профилактикой кариеса и удалением уже окрашенного налёта, а ментол и экстракты зелёного чая с эвкалиптом освежают дыхание действительно надолго. Понравится фанатам интересных форматов из-за дозатора-помпы.