Актриса Катерина Шпица позировала в купальнике на Мальдивах

Актриса Катерина Шпица показала фигуру в купальнике. Звезда позировала в монокини с длинными рукавами на Мальдивах и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Солнце здесь гиперактивное, поэтому даже в 9 утра надо уже хорошо защищаться. В воде спиной кверху час-два и можно порядочно сгореть. Мой купальник работает как SPF-35: блокирует вредное излучение, но пропускает загар, поэтому выраженной границы на коже не будет», — отметила артистка.

Знаменитость отдыхает на острове с 13-летним сыном. Шпица говорила, что они с Германом любят дождь, поэтому рискнули поехать на Мальдивы в «несезон».

© Соцсети

© Газета.Ru

Шпица растит мальчика от каскадера Константина Адаева. Супруги расстались вскоре после рождения первенца. Когда ребенку было четыре месяца, актриса снималась в фильме «Поддубный». Звезда брала Германа на площадку и в перерывах кормила его грудью. Знаменитость признавалась, что было непросто, но она не могла себе позволить сидеть дома без работы.

24 февраля 2021 года Шпица вновь вышла замуж, ее избранником стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.