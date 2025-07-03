Кайли Дженнер опубликовала фото в крошечном бикини и прозрачном топе

Американская телезвезда Кайли Дженнер опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

На размещенном снимке 27-летняя бизнесвумен предстала в крошечном бикини с гороховым принтом. Упомянутый комплект, состоящий из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера, подчеркивал ее фигуру. Поверх купальника звезда надела прозрачный топ.

© Соцсети

Ее образ дополнила массивная соломенная сумка. В то же время Дженнер распустила локоны, надев на запястье цветную резинку для волос.

В июне известная телеведущая обругала Кайли Дженнер за признание в пластике. Оливия Эттвуд заявила, что любит честность, но по поводу признаний Дженнер испытывает смешанные чувства.