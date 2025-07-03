Стрижки, которые помогут вам выглядеть моложе

Возраст — вовсе никакой не повод отказываться от модных стрижек. Наоборот, грамотно подобранная форма способна освежить лицо, сделать черты мягче, а волосы — визуально гуще и объемнее. Стилист Евгения Куклина предложила модные удачные варианты, которые точно окажутся к лицу тем, кто хочет выглядеть моложе.

Удлиненный боб с мягкой градуировкой

Эта стрижка универсальна, подходит для любой формы лица и не требует сложной укладки. Благодаря легкой градуировке и объему у корней волосы выглядят пышнее, а контур лица — мягче. Особенно хорошо она смотрится с боковым пробором и легкими волнами. Совет стилиста:

«Сушите волосы, наклоняя голову вниз, и используйте спрей с морской солью для текстуры — он создаст эффект естественного объема и „пляжных волн“ даже на тонких волосах».

Итальянский боб с объемом на макушке

Легендарная многоуровневая стрижка, актуальная с 70-х, возвращается в моду и работает безотказно. Плавные переходы по длине визуально вытягивают силуэт лица и придают волосам живость. Даже тонкие пряди кажутся густыми и подвижными. Чтобы сохранить объем в течение дня, наносите пенку на влажные корни, а при сушке используйте круглую щетку и тяните волосы вверх у макушки — так создается «архитектура» стрижки.

Укороченный каскад с «перьевой» текстурой

Каскад — идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить длину, но добавить объёма. «Перьевые» кончики создают динамичный образ, отвлекают внимание от морщинок и добавляют молодости. Отличный вариант для волос средней плотности.

«Подчеркивайте текстуру с помощью воска или крема для стайлинга — наносите на кончики пальцами, не расчесывая, чтобы сохранить легкую небрежность и подвижность», — советует эксперт.

Пикси с удлиненной челкой

Даже короткие стрижки могут быть женственными (длина — от экстремально короткой, до стыка с вариацией на тему боб), особенно если оставить длинную рваную челку, которая мягко обрамляет лицо. Такой вариант делает акцент на глаза и скулы, открывая шею и создавая подтягивающий эффект. Сушите челку вбок, не прижимая к лбу, и фиксируйте легким гелем — это создаст современный «воздушный» силуэт и визуально приподнимет лицо.

Мягкий шэг с легкой небрежностью

Если вам близок стиль 70-х и естественная укладка, шэг станет находкой. Рваные пряди, объем у макушки и немного хулиганская текстура делают образ дерзким и молодым. Особенно хорошо работает с легкой тонировкой и светлыми прядями у лица. Совет стилиста: