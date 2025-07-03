Какие бьюти-тренды надо взять на заметку

За последние годы бьюти-индустрия пережила кардинальные изменения. Сегодня она представляет собой нечто большее, чем простые услуги типа стрижка, покраска и маникюр. Это скорее наука, где концепция красоты тесно связана с общим самочувствием и психологическим состоянием человека. Современные тренды делают акцент на индивидуальность и естественность. А высокие технологии создают новые стандарты в уходе за собой. Какие бьюти-процедуры сегодня набирают популярность, нам рассказала врач косметолог-нутрициолог Дарья Тесленко.

Процедуры, завоевывающие популярность

Микробиом и его роль

Исследованиями доказано, что на коже и внутри человека живет около 5 тысяч видов различных микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов и микробов), которые взаимодействуют с клетками эпидермиса по естественно установленной схеме. Их совокупность ученые называют микробиомом (микрофлорой).

«Нарушение этой слаженной системы вызывает развитие различных кожных заболеваний, например, экземы, розацеа, атопического и себорейного дерматита. И только профессиональные и домашние уходы с пробиотиками могут остановить этот процесс и восстановить микробиом», — поясняет врач.

Уход с пробиотиками становится все более популярным благодаря их способности поддерживать здоровый микробиом и укреплять защитный барьер кожи. Косметолог: «Пробиотики, представленные в косметике в виде лизатов или фрагментов полезных бактерий, или постбиотиков (продукты жизнедеятельности), помогают усилить увлажнение, уменьшить воспаления, снизить чувствительность кожи и затормозить признаки старения. Эти процедуры должны быть основными для людей с поврежденным эпидермальным барьером».

Признаки нарушения кожного барьера:

Сухость, стянутость и шелушение кожи.

Покраснения и зуд.

Повышенная чувствительность.

Потеря упругости и эластичности.

Тусклый цвет лица.

Негативное влияние на микробиом кожи оказывают загрязнение атмосферы, вредные привычки, прием антибиотиков, неправильное питание, стрессовое состояние и неправильный уход.

ИИ и персонализированные процедуры

Технологии анализа кожи — перспективное направление в современной бьюти-индустрии. Крупные косметологические клиники уже давно взяли этот тренд на вооружение. Аппараты для диагностики кожи помогают определить, а главное — указать пациенту на существующую проблему, оценить результат от терапии. Наш эксперт:

«ИИ совершенствуется каждый день и уже не просто определяет тип кожи, увлажненность, пигмент и выраженность пор, но и составляет программы ухода, лечения с указанием конкретных процедур. Для исключения 'человеческого фактора» и осложнений при работе на аппаратах он может контролировать силу нажатия, измерять температуру в точке и т. д.».

При планировании пластических операций используется 3D-моделирование, которое позволяет заранее увидеть ожидаемый результат. Однако несмотря на возможности искусственного интеллекта, опыт и насмотренность врачей помогут скорректировать выводы ИИ и подстроить под конкретный запрос пациента.

Косметика с инновационным составом

Сегодня на смену многоступенчатому корейскому уходу приходит смарт-уход. Это значит, что современная косметика использует новейшие технологии для «доставки» компонентов в глубокие слои кожи, а также инновационные ингредиенты, адаптирующиеся под каждый тип и потребности. Такие средства многофункциональны, они объединяют антиоксидантную и SPF-защиту, поддержку микробиома, аnti-age эффект и глубокое увлажнение. Это делает ежедневный уход проще, эффективнее и выгоднее.

Сегодня мода на натуральность набирает обороты: 32% россиян выбирают органическую косметику с натуральными компонентами, особенно популярны продукты с адаптогенными и морскими ингредиентами. Все больше брендов создают экологичные товары, в которых нет продуктов нефтепереработки, полипропиленгликолей и синтетических отдушек, сульфатов и парабенов. Специалист:

«Биоразлагаемая косметика, не оставляющая следов в природе, стала новым трендом. Эко-дружелюбные упаковки, косметика, не тестируемая на животных — все это уже не будущее, а реальность».

Инновационные устройства для домашнего ухода

Домашние гаджеты по уходу за кожей сегодня очень распространены, а невысокие цены сделали их максимально доступными. Среди девайсов есть как компактные приборы, так и универсальные устройства, рассчитанные на многофункциональное использование. Из популярных и эффективных — микротоки, RF, LED-маски, которые при регулярном использовании могут улучшить состояние кожи, повысить ее упругость, уменьшить морщины и отечность.

«Среди новинок — гаджеты для SMAS-лифтинга. Производители обещают, что ультразвуковые волны дотянутся до самых глубоких слоев кожи. Результатом станет четкий овал лица, подтяжка второго подбородка и разглаживание самых глубоких морщин. Еще одно портативное новшество — холодная плазма, которая взаимодействует с внешним электромагнитным полем и проводит электрический ток. Плазму используют для омоложения кожи, лечения акне и розацеа», — подчеркивает Дарья.

И все-таки, нужно помнить, что несмотря на всю практичность, домашние гаджеты — не конкуренты профессиональному оборудованию из-за недостаточной терапевтической дозы, но могут использоваться для дополнения и поддержания эффекта.

Главные эстетические тренды

Сегодня в бьюти-индустрии на пике популярности — естественность и натуральность. Но важно понимать, что «натуральная красота» — это не про отсутствие ухода, а про акцент на естественных чертах лица и тела, которые требуют регулярного внимания. Косметолог: