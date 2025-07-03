Что стоит взять с собой в отпуск мужчине

Летний гардероб в поездке — это не про чемодан, набитый «на всякий случай» всем лучшим сразу, а про умную капсулу, где каждая вещь сочетается с другой и работает на ваш образ. Мужской стиль в отпуске может быть одновременно расслабленным, актуальным и очень выразительным. Главное — заранее продумать базу, а не пытаться мучительно собрать образ в отеле перед выходом в пляжный ресторан. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что обязательно должно войти в мужскую капсулу для летнего отдыха.

Рубашка из льна

Легкая, дышащая, благородно мнущаяся — рубашка из натурального льна станет вашим лучшим другом в путешествии.

«Она хорошо смотрится и с шортами, и с брюками чинос, защищает от солнца и не перегревает тело. Особенно актуальны модели оверсайз или с коротким рукавом — для расслабленного курортного настроения», — говорит эксперт.

Классические шорты без спортивного уклона

Оставим комфортные трикотажные шорты для спортзала. В отпуск возьмите модель из хлопка или смеси с льном, длиной чуть выше колена. Нейтральные оттенки — хаки, беж, темно-синий — подойдут под любую рубашку или футболку. Добавьте кожаный плетеный ремень — и образ уже смотрится законченным.

Поло или футболка

Одна футболка — хлопковая, базовая, в светлом оттенке. Второй вариант — поло с отложным воротником, которое придает образу более собранный вид.

«Лучше всего — без крупных логотипов, чистые цвета или мягкий принт. Если берете футболки с рисунком, пусть он будет графичным, минималистичным и неброским», — советует стилист.

Легкая обувь: одна закрытая, другая открытая

Кожаные или тканевые слипоны подойдут для прогулок, а сандалии на тонких ремешках — для пляжа и вечернего ужина. Если планируются экскурсии, добавьте кроссовки. Но не берите больше двух пар — важна компактность. Выбирайте обувь в нейтральных тонах, она будет сочетаться со всем.

Очки и головной убор — аксессуары со смыслом

Классические солнцезащитные очки с УФ-фильтром — это не только стиль, но и здоровье глаз. Панама или шляпа-федора добавят образу актуальности и защитят от перегрева. Главное — удобная посадка и нейтральный цвет. Плетеная текстура или легкий лен — отличные варианты для головных уборов.

Купальные шорты — и на пляж, и на ланч

Современные дизайнеры делают купальные шорты почти неотличимыми от повседневных. Выбирайте стильную посадку, быструю сушку и сдержанный принт — тогда можно после пляжа зайти в кафе без переодевания. Идеально, если у них есть карманы и шнуровка на поясе — практично и удобно.

Один «умный» наряд на выход

Легкие чиносы и рубашка с коротким рукавом или тенниска — на случай ужина в ресторане или прогулки по вечернему городу. Это создает ощущение завершенности образа и избавляет от неуместного спортивного вида. Пара кожаных мокасин или лоферов придаст образу истинный европейский шик.