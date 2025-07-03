Девушка 20 раз надела кофту российского бренда и разочаровалась

Фитнес-тренер Елена Серкина 20 раз надела кофту российского бренда и разочаровалась. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Девушка посетовала, что компании стали производить некачественную одежду. Так, она отметила, что в прошлом году приобрела толстовку одного из отечественных брендов, которую затем надела 10 раз летом и 10 раз осенью.

Некоторое время назад Серкина вновь достала кофту из шкафа и обнаружила, что вещь выглядит непрезентабельно.

«Просто посмотрите, на что она похожа. Ткань вся в катышках, и они настолько мелкие, что их даже машинка не берет. Я, конечно, понимаю: быстрая мода, ускоренное устаревание, но, по-моему, это уже слишком», — заявила автор видео.

В апреле 2024 года блогерша с никнеймом @allimaas раскрыла реальную цену дорогой одежды из российского магазина Lime.